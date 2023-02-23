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Власов Алексей Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Власов Фёдор Никитич

Мать: Булгакова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
19.08.1949

Дочь: Ульянова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Власова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
04.03.1952

Дочь: Селивёрствова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Власова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
27.07.1953

Сын: Власов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Власова Анна Андреевна

Куликовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.12.1957

Дочь: Пластинкина Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Власова Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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