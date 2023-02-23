Власов Алексей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Власов Фёдор Никитич
Мать: Булгакова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
19.08.1949
Дочь: Ульянова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Власова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
04.03.1952
Дочь: Селивёрствова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Власова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
27.07.1953
Сын: Власов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Власова Анна Андреевна
Куликовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.12.1957
Дочь: Пластинкина Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Власова Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власова Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно