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Семен Иванович

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Место рождения

Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Иван Тимофеевич

Мать: Домника Петровна

Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Гавриил Семенович

Мать ребёнка: Дарья Федоровна

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Матрона Семеновна

Мать ребёнка: Дарья Федоровна

Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Дарья Федоровна

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ефимия Семеновна

Мать ребёнка: Дарья Федоровна

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Аверкий Семенович

Мать ребёнка: Дарья Федоровна

Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Дарья Федоровна

Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Сергей Семенович

Мать ребёнка: Дарья Федоровна

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Ирина Семеновна

Мать ребёнка: Дарья Федоровна

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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