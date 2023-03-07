Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Иван Тимофеевич
Мать: Домника Петровна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Гавриил Семенович
Мать ребёнка: Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Матрона Семеновна
Мать ребёнка: Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ефимия Семеновна
Мать ребёнка: Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Аверкий Семенович
Мать ребёнка: Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Сергей Семенович
Мать ребёнка: Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Ирина Семеновна
Мать ребёнка: Дарья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно