Мезрина Евдокия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мезрина) Клавдия
Отец ребёнка: Мезрин Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Мезрина) Агафья
Отец ребёнка: Мезрин Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Мезрин Александр
Отец ребёнка: Мезрин Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Дудырева (Мезрина) Павла Леонтьевна
Отец ребёнка: Мезрин Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Мезрин Николай Леонтьевич
Отец ребёнка: Мезрин Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Мезрин Серафим
Отец ребёнка: Мезрин Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Таран (Мезрина) Анна
Отец ребёнка: Мезрин Леонтий Иванович
Смерть
Неизвестно