Мезрина Евдокия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезрина Евдокия Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Егор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезрин Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мезрина) Клавдия

Отец ребёнка: Мезрин Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Мезрина) Агафья

Отец ребёнка: Мезрин Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Мезрин Александр

Отец ребёнка: Мезрин Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Дудырева (Мезрина) Павла Леонтьевна

Отец ребёнка: Мезрин Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Мезрин Николай Леонтьевич

Отец ребёнка: Мезрин Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Мезрин Серафим

Отец ребёнка: Мезрин Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Таран (Мезрина) Анна

Отец ребёнка: Мезрин Леонтий Иванович

Смерть
Неизвестно

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