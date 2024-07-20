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Иванов Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1908

Дата смерти

27.03.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1908

Отец: Иван

Мать: Имя неизвестно

Рождение ребёнка
06.03.1937

Сын: Карзаков Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Трофимова Анисия Трофимовна

Рождение ребёнка
08.03.1941

Сын: Карзаков Геннадий Алексеевич

Мать ребёнка: Трофимова Анисия Трофимовна

Рождение ребёнка
06.10.1946

Дочь: Никифорова Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Трофимова Анисия Трофимовна

Рождение ребёнка
02.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трофимова Анисия Трофимовна

Миснеры, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
07.11.1950

Сын: Алексеев Виталий Алексеевич

Мать ребёнка: Трофимова Анисия Трофимовна

Рождение ребёнка
20.11.1952

Сын: Алексеев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Трофимова Анисия Трофимовна

Рождение ребёнка
12.01.1955

Сын: Иванов Вячеслав Алексеевич

Мать ребёнка: Трофимова Анисия Трофимовна

Рождение ребёнка
12.09.1957

Сын: Иванов Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Трофимова Анисия Трофимовна

Смерть
27.03.1967

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