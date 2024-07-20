Иванов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1908
Дата смерти27.03.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1908
Отец: Иван
Мать: Имя неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1937
Сын: Карзаков Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Трофимова Анисия Трофимовна
Рождение ребёнка
08.03.1941
Сын: Карзаков Геннадий Алексеевич
Мать ребёнка: Трофимова Анисия Трофимовна
Рождение ребёнка
06.10.1946
Дочь: Никифорова Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Трофимова Анисия Трофимовна
Рождение ребёнка
02.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трофимова Анисия Трофимовна
Миснеры, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
07.11.1950
Сын: Алексеев Виталий Алексеевич
Мать ребёнка: Трофимова Анисия Трофимовна
Рождение ребёнка
20.11.1952
Сын: Алексеев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Трофимова Анисия Трофимовна
Рождение ребёнка
12.01.1955
Сын: Иванов Вячеслав Алексеевич
Мать ребёнка: Трофимова Анисия Трофимовна
Рождение ребёнка
12.09.1957
Сын: Иванов Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Трофимова Анисия Трофимовна
Смерть
27.03.1967