(Бешкарева) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бешкарева) Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Бешкарев Василий

Мать: Бешкарева Мария

Смерть
Неизвестно
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