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Козлов Василий Семенович

Место рождения

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

04.08.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1827

Отец: Козлов Семён Дмитриевич

Мать: Козлова Феодосия Алексеевна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
22.10.1845

Жена: Козлова Евфимия Матвеевна

Рождение ребёнка
25.12.1850

Дочь: Шитова Анисия Васильевна

Мать ребёнка: Козлова Евфимия Матвеевна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
24.07.1853

Дочь: Козлова Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Козлова Евфимия Матвеевна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
02.10.1854

Сын: Козлов Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Козлова Евфимия Матвеевна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
20.10.1860

Сын: Козлов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Козлова Евфимия Матвеевна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно