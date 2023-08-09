Козлов Василий Семенович
Место рождения
Дата рождения04.08.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1827
Бракосочетание
22.10.1845
Рождение ребёнка
25.12.1850
Дочь: Шитова Анисия Васильевна
Мать ребёнка: Козлова Евфимия Матвеевна
Рождение ребёнка
24.07.1853
Дочь: Козлова Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Козлова Евфимия Матвеевна
Рождение ребёнка
02.10.1854
Мать ребёнка: Козлова Евфимия Матвеевна
Рождение ребёнка
20.10.1860
Сын: Козлов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Козлова Евфимия Матвеевна
Смерть
Неизвестно