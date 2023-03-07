Дресвянникова (Мильчакова) Евгения Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дресвянникова (Мильчакова) Евгения Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

1796 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Дресвянников Емельян Лукин

Отец ребёнка: Дресвянников Лука Степанов

Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1807

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дресвянников Лука Степанов

Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дресвянников Лука Степанов

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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