Шевченко (Потапова) Наталья Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1958
Бракосочетание
12.05.1979
Рождение ребёнка
20.09.1979
Дочь: Шевченко Олеся Евгеньевна
Отец ребёнка: Шевченко Евгений Петрович
Рождение ребёнка
22.11.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевченко Евгений Петрович