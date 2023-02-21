Шевченко (Потапова) Наталья Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко (Потапова) Наталья Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1958

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1958

Отец: Потапов Геннадий Васильевич

Мать: Потапова Лидия Андриановна

Бракосочетание
12.05.1979

Муж: Шевченко Евгений Петрович

Рождение ребёнка
20.09.1979

Дочь: Шевченко Олеся Евгеньевна

Отец ребёнка: Шевченко Евгений Петрович

Рождение ребёнка
22.11.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевченко Евгений Петрович

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