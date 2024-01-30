Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Матрена Васильевна
Матрена Васильевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1883
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Василий
Мать
Просковия Фирстовна
Около 1842 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец:
Василий
Мать:
Просковия Фирстовна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия