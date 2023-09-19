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Алехин Александр Антонович
Алехин Александр Антонович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Алехин Антон
Мать
Хмарская (Алехина) Лидия Александровна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Алехин Антон
Мать:
Хмарская Лидия Александровна
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