Чамров Анемподист Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чамров Анемподист Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1902 ст.

Дата смерти

После 1926 ст.

Пол

Мужской

Отец

До 1886 г.р.

Мать

До 1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
02.11.1902 ст.

Отец: Чамров Георгий Александрович

Мать: Чамрова Мария Ивановна

Афанасьевская церковь 02.11.1902 Пригородние жители Анемподист Георгиевич Чамров Пригородние жители отец крестьянин Георгий Александрович Чамров Пригородние жители мать жена Мария Ивановна Гдов м... Показать все
Крещение
Неизвестно
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
После 1926 ст.