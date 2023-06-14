Чамров Анемподист Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1902 ст.
Дата смертиПосле 1926 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
02.11.1902 ст.
Афанасьевская церковь 02.11.1902 Пригородние жители Анемподист Георгиевич Чамров Пригородние жители отец крестьянин Георгий Александрович Чамров Пригородние жители мать жена Мария Ивановна Гдов м... Показать все
Крещение
Неизвестно
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
После 1926 ст.