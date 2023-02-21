Ананьева Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева Татьяна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1992

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1992

Отец: Ананьев Сергей Александрович

Мать: Ананьева Ирина Геннадьевна

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