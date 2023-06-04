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Герасимова Анна
Герасимова Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.01.1934
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Филасенкова Дарья Гурьяновна
1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
26.01.1934
Отец: не указан
Мать:
Филасенкова Дарья Гурьяновна
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