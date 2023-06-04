Герасимова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1934

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1934

Отец: не указан

Мать: Филасенкова Дарья Гурьяновна