Латыпов Ринат Мунирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латыпов Ринат Мунирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1980

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

1951 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1980

Отец: Латыпов Мунир Габдрашитович

Мать: Латыпова Гафия Ахатовна

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