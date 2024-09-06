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Толстых Дементий Тимофеев

Место рождения

Богдановка, Борский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Толстой Тимофей Тимофеев

Мать: Толстая (Севостьянова) Наталья Петровна

Богдановка, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстых (Чистякова) Матрена Георгиева

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Звягина (Толстых) Ольга Дементьева

Мать ребёнка: Толстых (Чистякова) Матрена Георгиева

Рождение ребёнка
1895

Сын: Толстых Дмитрий Дементьев

Мать ребёнка: Толстых (Чистякова) Матрена Георгиева

Рождение ребёнка
05.10.1898

Дочь: Толстых Вера Дементьева

Мать ребёнка: Толстых (Чистякова) Матрена Георгиева

Богдановка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1900

Сын: Толстых Михаил Дементьев

Мать ребёнка: Толстых (Чистякова) Матрена Георгиева

Богдановка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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