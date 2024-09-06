Толстых Дементий Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Звягина (Толстых) Ольга Дементьева
Мать ребёнка: Толстых (Чистякова) Матрена Георгиева
Рождение ребёнка
1895
Сын: Толстых Дмитрий Дементьев
Мать ребёнка: Толстых (Чистякова) Матрена Георгиева
Рождение ребёнка
05.10.1898
Дочь: Толстых Вера Дементьева
Мать ребёнка: Толстых (Чистякова) Матрена Георгиева
Рождение ребёнка
27.10.1900
Мать ребёнка: Толстых (Чистякова) Матрена Георгиева
Смерть
Неизвестно