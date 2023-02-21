Смирнов Константин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Константин Васильевич

Смирнов Константин Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Смирнов Василий

Мать: Смирнова Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
08.03.1936

Сын: Смирнов Анатолий

Мать ребёнка: Смирнова Просковья Ивановна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Алевтина

Мать ребёнка: Смирнова Просковья Ивановна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Смирнов Юрий

Мать ребёнка: Смирнова Просковья Ивановна

Рождение ребёнка
1943

Сын: Смирнов Владимир

Мать ребёнка: Смирнова Просковья Ивановна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Смирнова Просковья Ивановна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Смирнов Виктор

Мать ребёнка: Смирнова Просковья Ивановна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Смирнова Просковья Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close