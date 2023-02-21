Смирнов Константин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Смирнов Василий
Мать: Смирнова Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
08.03.1936
Сын: Смирнов Анатолий
Мать ребёнка: Смирнова Просковья Ивановна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Алевтина
Мать ребёнка: Смирнова Просковья Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Смирнов Юрий
Мать ребёнка: Смирнова Просковья Ивановна
Рождение ребёнка
1943
Сын: Смирнов Владимир
Мать ребёнка: Смирнова Просковья Ивановна
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Смирнова Просковья Ивановна
Рождение ребёнка
1948
Сын: Смирнов Виктор
Мать ребёнка: Смирнова Просковья Ивановна
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Смирнова Просковья Ивановна