Андронов Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андронов Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.2017

Дочь: Андронова Вероника Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.08.2021

Сын: Андронов Захар Михайлович

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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