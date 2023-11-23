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Ксения Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Около 1810

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Андрей Никитин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розов Алексей Гаврилов

Рождение ребёнка
1767

Сын: Розов Петр Алексеев

Отец ребёнка: Розов Алексей Гаврилов

Рождение ребёнка
1769

Сын: Розов Иван Алексеев

Отец ребёнка: Розов Алексей Гаврилов

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Розова) Анна Алексеева

Отец ребёнка: Розов Алексей Гаврилов

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Розов) Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Розов Алексей Гаврилов

Рождение ребёнка
1778

Сын: Розов Иоанн Алексеев

Отец ребёнка: Розов Алексей Гаврилов

Рождение ребёнка
1780

Сын: Розов Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Розов Алексей Гаврилов

Смерть
Около 1810

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