Ксения Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиОколо 1810
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Андрей Никитин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767
Сын: Розов Петр Алексеев
Отец ребёнка: Розов Алексей Гаврилов
Рождение ребёнка
1769
Сын: Розов Иван Алексеев
Отец ребёнка: Розов Алексей Гаврилов
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Розова) Анна Алексеева
Отец ребёнка: Розов Алексей Гаврилов
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Розов) Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Розов Алексей Гаврилов
Рождение ребёнка
1778
Сын: Розов Иоанн Алексеев
Отец ребёнка: Розов Алексей Гаврилов
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Розов Алексей Гаврилов
Смерть
Около 1810