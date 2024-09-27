Замулина Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Замулин Петр Артемович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Бодренко (Замулина) Дарья Петровна
Отец ребёнка: Замулин Петр Артемович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Замулина Феофания Петровна
Отец ребёнка: Замулин Петр Артемович