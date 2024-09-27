Замулина Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замулина Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замулин Павел Петрович

Отец ребёнка: Замулин Петр Артемович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Бодренко (Замулина) Дарья Петровна

Отец ребёнка: Замулин Петр Артемович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Замулина Феофания Петровна

Отец ребёнка: Замулин Петр Артемович

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