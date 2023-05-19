Некрасов Илья Ефимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1886
Дочь: Мария Ильинична
Мать ребёнка: Некрасова Акилина Федоровна
Рождение ребёнка
22.12.1887
Дочь: Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Некрасова Акилина Федоровна
Рождение ребёнка
28.05.1889
Мать ребёнка: Некрасова Акилина Федоровна
Рождение ребёнка
05.02.1892
Дочь: Мария Ильинична
Мать ребёнка: Некрасова Акилина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно