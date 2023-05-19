Некрасов Илья Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Илья Ефимович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.03.1886

Дочь: Мария Ильинична

Мать ребёнка: Некрасова Акилина Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.12.1887

Дочь: Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Некрасова Акилина Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.05.1889

Сын: Некрасов Николай Ильич

Мать ребёнка: Некрасова Акилина Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.02.1892

Дочь: Мария Ильинична

Мать ребёнка: Некрасова Акилина Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Акилина Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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