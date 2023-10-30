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Чубаков Яков Евдокимов

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Чубаков Евдоким Петров

Мать: не указана

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
16.02.1842

Жена: Чубакова Ефросиния Иванова

Рождение ребёнка
1853

Сын: Чубаков Феодор Яковлев

Мать ребёнка: Чубакова Ефросиния Иванова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Чубаков Тимофей Яковлев

Мать ребёнка: Чубакова Ефросиния Иванова

Рождение ребёнка
С 1942

Сын: Чубаков Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Чубакова Ефросиния Иванова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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