Чубаков Яков Евдокимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Чубаков Евдоким Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1842
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Чубакова Ефросиния Иванова
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Чубакова Ефросиния Иванова
Рождение ребёнка
С 1942
Мать ребёнка: Чубакова Ефросиния Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно