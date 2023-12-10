Питикова Марфа Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.11.1894
Отец ребёнка: Питиков Леонтий Андреевич
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 42. Л. 41об.-42
Рождение ребёнка
Вычислено 1900
Дочь: Питиков Пелагея Леонтьевна
Отец ребёнка: Питиков Леонтий Андреевич
ГААО. Р-263. Оп. 1. Д. 2
Рождение ребёнка
Вычислено 1902
Дочь: Питикова Анастасия Леонтьевна
Отец ребёнка: Питиков Леонтий Андреевич
ГААО. Р-263. Оп. 1. Д. 2
Рождение ребёнка
Вычислено 1904
Дочь: Питикова Пелагея Леонтьевна
Отец ребёнка: Питиков Леонтий Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1907
Дочь: Питикова Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Питиков Леонтий Андреевич
ГААО. Р-263. Оп. 1. Д. 2
Рождение ребёнка
Вычислено 1909
Дочь: Питикова Елена Леонтьевна
Отец ребёнка: Питиков Леонтий Андреевич
ГААО. Р-263. Оп. 1. Д. 2 Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 179об-180.
Рождение ребёнка
25.09.1913 ст.
Сын: Питиков Александр Леонтьевич
Отец ребёнка: Питиков Леонтий Андреевич
ГААО. Р-263. Оп. 1. Д. 2 Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 492об-493.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно