Питикова Марфа Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Питикова Марфа Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

ГААО. Ф. Р-263. Оп. 1. Д. 2
Рождение ребёнка
08.11.1894

Сын: Питиков Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Питиков Леонтий Андреевич

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 42. Л. 41об.-42
Рождение ребёнка
Вычислено 1900

Дочь: Питиков Пелагея Леонтьевна

Отец ребёнка: Питиков Леонтий Андреевич

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Р-263. Оп. 1. Д. 2
Рождение ребёнка
Вычислено 1902

Дочь: Питикова Анастасия Леонтьевна

Отец ребёнка: Питиков Леонтий Андреевич

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Р-263. Оп. 1. Д. 2
Рождение ребёнка
Вычислено 1904

Дочь: Питикова Пелагея Леонтьевна

Отец ребёнка: Питиков Леонтий Андреевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1907

Дочь: Питикова Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Питиков Леонтий Андреевич

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Р-263. Оп. 1. Д. 2
Рождение ребёнка
Вычислено 1909

Дочь: Питикова Елена Леонтьевна

Отец ребёнка: Питиков Леонтий Андреевич

ГААО. Р-263. Оп. 1. Д. 2 Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 179об-180.
Рождение ребёнка
25.09.1913 ст.

Сын: Питиков Александр Леонтьевич

Отец ребёнка: Питиков Леонтий Андреевич

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Р-263. Оп. 1. Д. 2 Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 492об-493.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Питиков Леонтий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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