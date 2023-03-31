Браткова (Кислая) Надежда Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Браткова (Кислая) Надежда Дмитриевна

Место рождения

Белорусская ССР, Гомельская обл., Лоевский р-н, д. Мохов

Дата рождения

08.07.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1932

Отец: Кислый Дмитрий Иванович

Мать: Кислая Татьяна Исааковна

Белорусская ССР, Гомельская обл., Лоевский р-н, д. Мохов
Рождение ребёнка
19.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Братков Александр Григорьевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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