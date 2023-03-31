Браткова (Кислая) Надежда Дмитриевна
Место рожденияБелорусская ССР, Гомельская обл., Лоевский р-н, д. Мохов
Дата рождения08.07.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1932
Отец: Кислый Дмитрий Иванович
Мать: Кислая Татьяна Исааковна
Белорусская ССР, Гомельская обл., Лоевский р-н, д. Мохов
Рождение ребёнка
19.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Братков Александр Григорьевич
Смерть
Неизвестно