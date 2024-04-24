Забродина (Кирилина) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забродина (Кирилина) Анастасия Ивановна

Место рождения

Медведково, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

11.11.1896

Дата смерти

16.01.1960

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1896

Отец: Кирилин Иван

Мать: не указана

Медведково, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Забродина) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Забродин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Забродина) Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Забродин Николай Васильевич

Медведево, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1923

Дочь: Фролова (Забродина) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Забродин Николай Васильевич

Медведково, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1926

Сын: Забродин Павел Николаевич

Отец ребёнка: Забродин Николай Васильевич

Медведево, Псковский уезд, Псковская губерния
Смерть
16.01.1960

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