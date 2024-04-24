Забродина (Кирилина) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.11.1896
Дата смерти16.01.1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1896
Отец: Кирилин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Забродина) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Забродин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: (Забродина) Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Забродин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
13.11.1923
Дочь: Фролова (Забродина) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Забродин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
11.06.1926
Сын: Забродин Павел Николаевич
Отец ребёнка: Забродин Николай Васильевич
Смерть
16.01.1960