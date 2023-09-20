(Мокрица) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мокрица) Галина

Место рождения

Сахалин

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Вера

Сахалин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: не указан

Сахалин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Сахалин
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