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(Мокрица) Галина
(Мокрица) Галина
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Место рождения
Сахалин
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
(Мокрица) Вера
Дети
(Мокрица) Анастасия
(Мокрица) Ксения
Добавил:
ДМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Вера
Сахалин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Ксения
Отец ребёнка: не указан
Сахалин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Анастасия
Отец ребёнка: не указан
Сахалин
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