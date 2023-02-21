Трефилова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

С 1817 по 1818 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1840

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Трефилов Семеон

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
10.01.1867

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Трефилов Семеон

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трефилов Марк

Отец ребёнка: Трефилов Семеон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трефилов Николай

Отец ребёнка: Трефилов Семеон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трефилов Семеон

Смерть
Неизвестно
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