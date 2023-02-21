Трефилова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1840
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Трефилов Семеон
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
10.01.1867
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Трефилов Семеон
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трефилов Марк
Отец ребёнка: Трефилов Семеон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трефилов Николай
Отец ребёнка: Трефилов Семеон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трефилов Семеон
Смерть
Неизвестно