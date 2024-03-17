Ромащенко Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти05.02.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1927
Дочь: Ромащенко (Ромащенко) Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Ромащенко Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 27.02.1930
Дочь: Смотрова (Ромащенко) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Ромащенко Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
07.07.1938
Дочь: Мясоедова (Ромащенко) Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Ромащенко Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
10.10.1940
Дочь: Костикова (Ромащенко) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Ромащенко Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 04.01.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ромащенко Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
10.08.1948
Сын: Ромащенко Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Ромащенко Василий Григорьевич
Смерть
05.02.1969