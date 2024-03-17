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Ромащенко Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

05.02.1969

Пол

Женский

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1927

Дочь: Ромащенко (Ромащенко) Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Ромащенко Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 27.02.1930

Дочь: Смотрова (Ромащенко) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Ромащенко Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
07.07.1938

Дочь: Мясоедова (Ромащенко) Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Ромащенко Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
10.10.1940

Дочь: Костикова (Ромащенко) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Ромащенко Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 04.01.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ромащенко Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
10.08.1948

Сын: Ромащенко Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Ромащенко Василий Григорьевич

Смерть
05.02.1969

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