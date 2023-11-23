Сеславинская Клавдия Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амврозова Ольга Федорова
Отец ребёнка: Сеславинский Федор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Сеславинская) Наталья Федорова
Отец ребёнка: Сеславинский Федор Иванов
Рождение ребёнка
1815
Сын: Воскресенский Иван Федоров
Отец ребёнка: Сеславинский Федор Иванов
Воскресенский Иван Федорович (1815 — ?) Родился в семье священника села Воскресенского в Волкове РомановБорисоглебского уезда Федора Ивановича. Пономарь Никольской церкви села Угодичи Ростовского уезд... Показать все
Рождение ребёнка
1818
Сын: Воскресенский Дмитрий Федоров
Отец ребёнка: Сеславинский Федор Иванов
Смерть
После 1850