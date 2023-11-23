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Сеславинская Клавдия Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амврозова Ольга Федорова

Отец ребёнка: Сеславинский Федор Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сеславинский Федор Иванов

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Сеславинская) Наталья Федорова

Отец ребёнка: Сеславинский Федор Иванов

Рождение ребёнка
1815

Сын: Воскресенский Иван Федоров

Отец ребёнка: Сеславинский Федор Иванов

Воскресенский Иван Федорович (1815 — ?) Родился в семье священника села Воскресенского в Волкове РомановБорисоглебского уезда Федора Ивановича. Пономарь Никольской церкви села Угодичи Ростовского уезд... Показать все
Рождение ребёнка
1818

Сын: Воскресенский Дмитрий Федоров

Отец ребёнка: Сеславинский Федор Иванов

Смерть
После 1850

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