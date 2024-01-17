Грищенко (Макарцова) Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макарцов Даниил
Мать: ?
Рождение ребёнка
20.05.1939
Сын: Грищенко Вадим
Отец ребёнка: Грищенко Антон
Рождение ребёнка
06.02.1952
Сын: Грищенко Анатолий Антонович
Отец ребёнка: Грищенко Антон
деревня Вьюны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грищенко Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грищенко Антон
Работа или профессия
Неизвестно
техничка в школе
Смерть
Неизвестно