Грищенко (Макарцова) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грищенко (Макарцова) Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1939 г.р.
1952 г.р.
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Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макарцов Даниил

Мать: ?

Рождение ребёнка
20.05.1939

Сын: Грищенко Вадим

Отец ребёнка: Грищенко Антон

Рождение ребёнка
06.02.1952

Сын: Грищенко Анатолий Антонович

Отец ребёнка: Грищенко Антон

деревня Вьюны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грищенко Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грищенко Антон

Работа или профессия
Неизвестно
техничка в школе
Смерть
Неизвестно
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