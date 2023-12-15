Гаркуша (Журбина) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаркуша (Журбина) Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1855

Муж: Гаркуша Алексей Антонович

Рождение ребёнка
30.07.1860

Дочь: Гаркуша Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Гаркуша Алексей Антонович

Рождение ребёнка
25.09.1862

Дочь: Гаркуша Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Гаркуша Алексей Антонович

Смерть
Неизвестно

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