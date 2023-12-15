Гаркуша (Журбина) Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1855
Рождение ребёнка
30.07.1860
Дочь: Гаркуша Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Гаркуша Алексей Антонович
Рождение ребёнка
25.09.1862
Дочь: Гаркуша Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Гаркуша Алексей Антонович
Смерть
Неизвестно