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Meister Anton

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1897

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1897

Отец: Meister Kustav

Мать: Meister Liso

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