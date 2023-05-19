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Вайсман Нохим (Хирш)
Вайсман Нохим (Хирш)
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Место рождения
Резекне
, Rēzekne
Дата рождения
1833
Пол
Мужской
Отец
Вайсман Абрам (Авсей)
1830 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец:
Вайсман Абрам (Авсей)
Мать: не указана
Резекне
, Rēzekne
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