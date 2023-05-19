Вайсман Нохим (Хирш) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вайсман Нохим (Хирш)

Место рождения

Резекне, Rēzekne

Дата рождения

1833

Пол

Мужской

Отец

1830 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Вайсман Абрам (Авсей)

Мать: не указана

Резекне, Rēzekne
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