Карпович Игорь Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпович Игорь Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.2005

Пол

Мужской

Отец

1984 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.2005

Отец: Зелепугин Алексей Сергеевич

Мать: Карпович Ольга

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