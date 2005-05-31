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Карпович Игорь Алексеевич
Карпович Игорь Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.05.2005
Пол
Мужской
Отец
Зелепугин Алексей Сергеевич
1984 г.р.
Мать
Карпович Ольга
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.2005
Отец:
Зелепугин Алексей Сергеевич
Мать:
Карпович Ольга
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