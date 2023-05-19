Иоанн Нестеров
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1840
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Нестор Иванов
Мать: Акилина Ипатова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Василиса Иоаннова
Мать ребёнка: Дарья Захарова
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Феврония Иванова
Мать ребёнка: Дарья Захарова
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Феврония Иванова
Мать ребёнка: Дарья Захарова
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1840