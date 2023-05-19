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Иоанн Нестеров

Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1840

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Нестор Иванов

Мать: Акилина Ипатова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Василиса Иоаннова

Мать ребёнка: Дарья Захарова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Феврония Иванова

Мать ребёнка: Дарья Захарова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Феврония Иванова

Мать ребёнка: Дарья Захарова

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1840
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