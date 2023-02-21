Кузнеделев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнеделев Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.?

Сын: Кузнеделев Александр Александрович

Мать ребёнка: Кузнеделева Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнеделева Оксана Александровна

Мать ребёнка: Кузнеделева Нина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнеделева Нина Алексеевна

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