Спиридонов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спиридонов Александр

Мать: Спиридонова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спиридонова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Спиридонова Анна

Смерть
Неизвестно
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