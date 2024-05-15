Фокичева (Красавина) Евгения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокичева (Красавина) Евгения Михайловна

Место рождения

Выползово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Красавин Михаил Федорович

Мать: Красавина Евдокия Алексеевна

Выползово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
30.01.1877 ст.

Муж: Фокичев Викентий Григорьевич

Шишкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Фокичев Павел Викентьевич

Отец ребёнка: Фокичев Викентий Григорьевич

Шишкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Фокичев Василий Викентьевич

Отец ребёнка: Фокичев Викентий Григорьевич

Шишкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Фокичева Анна Викентьевна

Отец ребёнка: Фокичев Викентий Григорьевич

Шишкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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