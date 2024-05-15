Фокичева (Красавина) Евгения Михайловна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Бракосочетание
30.01.1877 ст.
Рождение ребёнка
1878
Сын: Фокичев Павел Викентьевич
Отец ребёнка: Фокичев Викентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Фокичев Василий Викентьевич
Отец ребёнка: Фокичев Викентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Фокичева Анна Викентьевна
Отец ребёнка: Фокичев Викентий Григорьевич
Смерть
Неизвестно