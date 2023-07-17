Ахремочкина (Лапшина) Любовь Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахремочкина (Лапшина) Любовь Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1957

Пол

Женский

Добавил:

УЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1981

Дочь: Раева Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Ахремочкин Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
27.02.1983

Дочь: Ягодкина Снежана Сергеевна

Отец ребёнка: Ахремочкин Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
05.06.1985

Сын: Ахремочкин Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Ахремочкин Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
05.06.1985

Сын: Ахремочкин Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Ахремочкин Сергей Владимирович