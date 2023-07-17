Ахремочкина (Лапшина) Любовь Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1981
Дочь: Раева Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Ахремочкин Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
27.02.1983
Дочь: Ягодкина Снежана Сергеевна
Отец ребёнка: Ахремочкин Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
05.06.1985
Сын: Ахремочкин Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Ахремочкин Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
05.06.1985
Сын: Ахремочкин Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Ахремочкин Сергей Владимирович