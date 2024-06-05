Горбунов Федор Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиДо 1868
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Коврова (Горбунова) Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Горбунов Михаил Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1868