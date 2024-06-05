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Горбунов Федор Семенович

Место рождения

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

До 1868

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Коврова (Горбунова) Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Горбунов Михаил Федорович

Мать ребёнка: не указана

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Горбунов Федор Федорович

Мать ребёнка: не указана

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1868

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