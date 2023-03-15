Цыбизов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1935
Дата смерти15.01.1981
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1935
Отец: Цыбизов Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.01.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
15.01.1981