Бородина (Кузьмичева) Нина
Место рождения
Дата рождения30.05.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1987
Отец: Кузьмичев Александр
Мать: Кузьмичева Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бородин Александр
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бородин Александр
Развод
Неизвестно
Муж: Бородин Александр