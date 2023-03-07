Бородина (Кузьмичева) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (Кузьмичева) Нина

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

30.05.1987

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1960 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1987

Отец: Кузьмичев Александр

Мать: Кузьмичева Ольга

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородин Александр

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бородин Александр

Развод
Неизвестно

Муж: Бородин Александр

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