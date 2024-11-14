Киленин Александр Арсеньевич 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Киленин Александр Арсеньевич

Место рождения

Белконосово, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1872 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Белконосово, Островский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
23.01.1895 ст.

Жена: Киленина (Смирнова) Мария Кузьминишна

Белконосово, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
03.09.1909 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киленина (Смирнова) Мария Кузьминишна

Белконосово
Смерть
Неизвестно

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