Киленин Александр Арсеньевич
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1895 ст.
Рождение ребёнка
03.09.1909 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киленина (Смирнова) Мария Кузьминишна
Белконосово
Смерть
Неизвестно