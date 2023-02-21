Трефилова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1852 по 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1852 по 1853
Отец: Главатский Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1871
Муж: Трефилов Дмитрий
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
20.10.1875
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Трефилов Дмитрий
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
16.08.1878
Сын: Трефилов Адриан
Отец ребёнка: Трефилов Дмитрий
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
30.10.1880
Дочь: Феоктиста
Отец ребёнка: Трефилов Дмитрий
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
С 1880 по 1881
Дочь: Христина
Отец ребёнка: Трефилов Дмитрий
Рождение ребёнка
24.02.1884
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Трефилов Дмитрий
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Смерть
Неизвестно