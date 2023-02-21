Трефилова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1852 по 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1852 по 1853

Отец: Главатский Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1871

Муж: Трефилов Дмитрий

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
20.10.1875

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Трефилов Дмитрий

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
16.08.1878

Сын: Трефилов Адриан

Отец ребёнка: Трефилов Дмитрий

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
30.10.1880

Дочь: Феоктиста

Отец ребёнка: Трефилов Дмитрий

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
С 1880 по 1881

Дочь: Христина

Отец ребёнка: Трефилов Дмитрий

Рождение ребёнка
24.02.1884

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Трефилов Дмитрий

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Смерть
Неизвестно
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