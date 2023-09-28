Шамаева (Коротаева) Матрена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коротаев Михаил
Мать: Коротаева Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шамаев Дмитрий
Воронеж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шамаев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черезова Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Шамаев Дмитрий
Воронеж
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шамаев Дмитрий
Смерть
Неизвестно
Воронеж