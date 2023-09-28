Шамаева (Коротаева) Матрена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамаева (Коротаева) Матрена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коротаев Михаил

Мать: Коротаева Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамаев Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Шамаев Дмитрий

Воронеж
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамаев Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Шамаев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черезова Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Шамаев Дмитрий

Воронеж
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамаев Дмитрий

Смерть
Неизвестно
Воронеж
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