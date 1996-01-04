Вахрушева (Широбокова) Валентина Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1937
Дата смерти04.01.1996
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1937
Отец: не указан
Мать: Широбокова Мария
Рождение ребёнка
29.09.1967
Отец ребёнка: Вахрушев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахметова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Вахрушев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вахрушев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вахрушев Иван Григорьевич
Смерть
04.01.1996