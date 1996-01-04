Вахрушева (Широбокова) Валентина Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрушева (Широбокова) Валентина Трифоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1937

Дата смерти

04.01.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1937

Отец: не указан

Мать: Широбокова Мария

Рождение ребёнка
29.09.1967

Сын: Вахрушев Олег Иванович

Отец ребёнка: Вахрушев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахметова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Вахрушев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вахрушев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Вахрушев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вахрушев Герман Иванович

Отец ребёнка: Вахрушев Иван Григорьевич

Смерть
04.01.1996