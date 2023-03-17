Зайцева (Наумова) Агриппина (Аграфена) Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Наумова) Агриппина (Аграфена) Егоровна

Место рождения

деревня Егорьево Лаишевский уезд Казанская губерния

Дата рождения

24.06.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1856 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Егорьево Лаишевский уезд Казанская губерния
Рождение ребёнка
29.07.1892 ст.

Дочь: Логинова Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Зайцев Федор Евстафьевич

деревня Егорьево Лаишевский уезд Казанская губерния
Смерть
Неизвестно
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