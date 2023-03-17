Зайцева (Наумова) Агриппина (Аграфена) Егоровна
Место рождениядеревня Егорьево Лаишевский уезд Казанская губерния
Дата рождения24.06.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1856 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Егорьево Лаишевский уезд Казанская губерния
Рождение ребёнка
29.07.1892 ст.
Дочь: Логинова Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Зайцев Федор Евстафьевич
деревня Егорьево Лаишевский уезд Казанская губерния
Смерть
Неизвестно