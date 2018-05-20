Кокорева (Ершова) Пелагея
Место рожденияРоссия
Дата рождения25.05.1931
Дата смерти20.05.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1931
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
05.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кокорев Николай
Рождение ребёнка
07.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кокорев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кокорев Николай
Смерть
20.05.2018