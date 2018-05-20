Кокорева (Ершова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорева (Ершова) Пелагея

Место рождения

Россия

Дата рождения

25.05.1931

Дата смерти

20.05.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

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Муж

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
25.05.1931

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
05.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кокорев Николай

Рождение ребёнка
07.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кокорев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорев Николай

Смерть
20.05.2018
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