(Горохов) Василий Степанов
Место рожденияд. Кокуй, Костромская обл, Россия
Дата рождения1761
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Дочь: ((Горохов)) Ульяна Васильева
Мать ребёнка: (Горохова) Фекла Ермолаева
Рождение ребёнка
1792
Дочь: ((Горохов)) Афимья Васильева
Мать ребёнка: (Горохова) Фекла Ермолаева
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: (Горохова) Ксения Тимофеева
Рождение ребёнка
1813
Сын: (Горохов) Василий Васильев
Мать ребёнка: (Горохова) Ксения Тимофеева
Рождение ребёнка
1816
Сын: (Горохов) Михаил Васильев
Мать ребёнка: (Горохова) Ксения Тимофеева
Смерть
1836