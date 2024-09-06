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(Горохов) Василий Степанов

Место рождения

д. Кокуй, Костромская обл, Россия

Дата рождения

1761

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: (Горохов) Степан Осипов

Мать: (Горохова) (1Я Жена) Екатерина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Горохова) Ксения Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Горохова) Фекла Ермолаева

Рождение ребёнка
1790

Дочь: ((Горохов)) Ульяна Васильева

Мать ребёнка: (Горохова) Фекла Ермолаева

Рождение ребёнка
1792

Дочь: ((Горохов)) Афимья Васильева

Мать ребёнка: (Горохова) Фекла Ермолаева

Рождение ребёнка
1811

Сын: (Горохов) Нефед Васильев

Мать ребёнка: (Горохова) Ксения Тимофеева

Рождение ребёнка
1813

Сын: (Горохов) Василий Васильев

Мать ребёнка: (Горохова) Ксения Тимофеева

Рождение ребёнка
1816

Сын: (Горохов) Михаил Васильев

Мать ребёнка: (Горохова) Ксения Тимофеева

Смерть
1836

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