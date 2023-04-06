Семенюк Александра Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк Александра Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.2023

Пол

Женский

Отец

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.2023

Отец: Семенюк Денис

Мать: Семенюк Ксения Михайловна

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