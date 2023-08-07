Кузьмин Самсон Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Кузьмин Филипп Кузьмич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Кузьмин Александр Самсонович
Мать ребёнка: Кузьмина Матрена Егоровна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ненила Самсоновна
Мать ребёнка: Кузьмина Матрена Егоровна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Кузьмин Степан Самсонович
Мать ребёнка: Кузьмина Матрена Егоровна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Кузьмин Дмитрий Самсонович
Мать ребёнка: Кузьмина Матрена Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно