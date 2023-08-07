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Кузьмин Самсон Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Кузьмин Филипп Кузьмич

Мать: Кузьмина Афимья Андреенва

Рождение ребёнка
1839

Сын: Кузьмин Александр Самсонович

Мать ребёнка: Кузьмина Матрена Егоровна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ненила Самсоновна

Мать ребёнка: Кузьмина Матрена Егоровна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Кузьмин Степан Самсонович

Мать ребёнка: Кузьмина Матрена Егоровна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Кузьмин Дмитрий Самсонович

Мать ребёнка: Кузьмина Матрена Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Матрена Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно